Илон Маск стал акционером Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Илон Маск стал самым крупным акционером Twitter. Он приобрел 9,2% акций компании. Об этом стало известно в понедельник из отчета регулирующих органов. Акции Twitter мгновенно взлетели на 27%. Это самый большой рост цен на акции компании с момента IPO в 2013 году, передает Bloomberg.

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В марте 50-летний Маск провел опрос среди своих подписчиков в Twitter, чтобы узнать, считают ли они, что эта соцсеть придерживается политики свободы слова. После того, как 70% опрошенных ответили отрицательно, он спросил, нужна ли пользователям новая платформа, потому что он как раз задумывается о запуске таковой.

Аналитик Том Форте тогда сказал, что подобные заявления со стороны Маска могут говорить о том, что вместо того, чтобы создавать новую соцсеть, бизнесмен может в ближайшее время приобрести контрольный пакет акций Twitter. Маск является одной из самых популярных личностей в Twitter. При этом он постоянно сталкивается с проблемами. Например, сейчас основатель Tesla пытается разорвать сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которой, Комиссия может контролировать его твиты, касающиеся производства электромобилей.

Приобретение контрольного пакета акций Маском также станет серьезным испытанием для генерального директора компании Парага Агравала, который в ноябре 2021 года сменил на этом посту основателя Twitter Джека Дорси. Агравал заявлял об амбициозных целях. Согласно его плану, компания должна увеличить свой доход до 7,5 млрд долларов и достигнуть 315 млн посетителей в день к концу 2023 года. После назначения нового генерального директора, Илон Маск опубликовал на своей странице мем, в котором Агравал был изображен в виде Иосифа Сталина. Дорси на этой картинке исполнял роль главы НКВД Николая Ежова.

Пока неясно, как Маск собирается управлять своей долей в компании. Ранее он раскритиковал инициативу Twitter о создании аватарок пользователей в виде NFT. Тогда он сказал, что у компании неправильные приоритеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1963532-ilon-mask-stal-aktsionerom-twitter/