Bloomberg: Apple и Meta предоставили данные о клиентах хакерам

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Apple и Meta предоставили данные о клиентах хакерам, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении мошенников оказались адреса клиентов, номера телефонов и IP-адреса, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Этот инцидент произошел еще в середине 2021 года. Компании приняли фальшивый документ об экстренном запросе данных за реальный запрос из правоохранительных органов. Как сообщают источники Bloomberg, обычно такие данные предоставляются исключительно при наличии ордера на обыск или повестки в суд. Но экстренные запросы не требуют решения суда. Известно о том, что Snap (материнская компания Snapchat) получила такой же запрос, но неизвестно, предоставила ли компания данные своих клиентов. Также неизвестно, единственный ли это случай, когда компании передали данные пользователей в ответ на фальшивый экстренный запрос.

Исследователи в области кибербезопасности подозревают, что некоторые из хакеров, отправляющие поддельные запросы, являются несовершеннолетними и проживают в Великобритании и США. Один из хакеров считается вдохновителем киберпреступной группы Lapsus$, которая взломала Microsoft, Samsung и Nvidia. Не так давно полиция Лондона арестовала семь человек в рамках расследования преступлений Lapsus$.

Представитель Apple отказался комментировать ситуацию журналистам и сослался на раздел на сайте компании, который касается сотрудничества с правоохранительными органами. Представитель Meta Энди Стоун заявил, что компания проверяет каждый запрос на предмет юридической достаточности и использует передовые системы для проверки подлинности документов.

"Мы блокируем учетные записи, с которых уже приходили сомнительные запросы, и сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы быстро реагировать на инциденты, связанные с предполагаемыми мошенническими запросами. В этом случае мы сделали то же самое", — сказал Стоун.

Правоохранительные органы по всему миру регулярно запрашивают у социальных сетей информацию о пользователях в рамках уголовных расследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1962939-bloomberg-apple-i-meta-predostavili-dannye-o-klientah-hakeram/