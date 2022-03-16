Депутат Госдумы России заявил, что в стране заблокировали уже 20 VPN

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Депутат Госдумы России Александр Хинштейн заявил, что в стране уже заблокировали порядка 20 VPN-сервисов, передает сайт Дума ТВ.

По словам депутата от фракции "Единая Россия", россияне не будут нести ответственность за использование Instagram, даже если соцсеть признают в России экстремистской.

"На сегодняшний день такой ответственности не установлено… При этом надо понимать, что все, кто продолжает пользоваться этой сетью, используют VPN. Роскомнадзор эту работу ведет, и VPN ежедневно блокируются", - говорит депутат Госдумы.

Хинштейн сказал, что заблокировано уже 20 VPN. И работа по блокировке будет продолжаться.

Он уточнил, что пользователь Instagram будет наказан за использование соцсети в том случае, если выложил там антиконституционные призывы, фейки или оскорбления.

О восстановлении доступа к платформам можно будет говорить только после того, как Meta отменит разрешение на призывы к насилию против российских военных. А также публично принесет извинения и объяснит свою позицию.

Напомним, 14 марта был заблокирован в России доступ в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960994-deputat-gosdumy-rossii-zayavil-chto-v-strane-zablokirovali-uzhe-20-vpn/