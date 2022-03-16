"Яндекс" может продать "Новости" и "Дзен"

Офис компании "Яндекс". Фото: progorodnn.ru

Компания "Яндекс" решила продать свои сервисы "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен". Приобрести их хочет VK, передает РБК.

Как пишет издание со ссылкой на источники, покупкой сервисов "Яндекс" заинтересовались несколько компаний, но главный претендент – VK. Причем переговоры о продаже ведутся еще с прошлого года.

"В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации "Яндекс" решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов", – рассказал изданию собеседник.

Источник РБК в VK также подтвердил, что компании ведут переговоры.

Однако официальные представители "Яндекс" и VK отказались от комментариев, назвав это "слухами".

Ранее руководство платформы "Яндекс.Дзен" заявило, что теперь сервис будет доступен только для пользователей из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960932-yandeks-mozhet-prodat-novosti-i-dzen/