"Яндекс" может продать "Новости" и "Дзен"
Компания "Яндекс" решила продать свои сервисы "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен". Приобрести их хочет VK, передает РБК.
Как пишет издание со ссылкой на источники, покупкой сервисов "Яндекс" заинтересовались несколько компаний, но главный претендент – VK. Причем переговоры о продаже ведутся еще с прошлого года.
"В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации "Яндекс" решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов", – рассказал изданию собеседник.
Источник РБК в VK также подтвердил, что компании ведут переговоры.
Однако официальные представители "Яндекс" и VK отказались от комментариев, назвав это "слухами".
Ранее руководство платформы "Яндекс.Дзен" заявило, что теперь сервис будет доступен только для пользователей из России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960932-yandeks-mozhet-prodat-novosti-i-dzen/