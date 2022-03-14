Meta запретила публиковать призывы к смерти глав государств в Facebook и Instagram

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Компания Meta запретила публиковать призывы к смерти лидеров стран в Facebook и Instagram, передает Reuters со ссылкой на сообщение вице-президента Ника Клегга.

Таким образом, компания уточнила, что не попустительствует "насилию против россиян в целом".

"Meta выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе", - сказал Клегг.

Компания также сообщила, что в связи с событиями в Украине они продумывают все последствия своих действий.

Ранее стало известно, что Facebook и Instagram сняли запрет на призывы к насилию против российских военных.

А 14 марта в полночь Instagram заблокировали на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960631-meta-zapretila-publikovat-prizyvy-k-smerti-glav-gosudarstv-v-facebook-i-instagram/