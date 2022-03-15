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Спрос на VPN-приложения в России вырос в десять раз. Это связано с ограничением деятельности Facebook, Instagram и Twitter на территории страны, передает CNBC.

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Основная функция VPN — маскировать местоположение пользователя, чтобы тот мог получить доступ к сайтам и сервисам, заблокированным в его стране. Согласно данным SensorTower, 10 лучших VPN-приложений в App Store и Google Play получили почти 6 млн загрузок в России с 24 февраля по 8 марта. Эта на 1500% больше, чем за предыдущие 13 дней. По данным Top10VPN, в марте спрос на VPN в России вырос более чем в десять раз по сравнению со средним показателем. VPN-компания Surfshark заявила, что ее еженедельные продажи в России выросли на 3500% с 24 февраля.

По словам представителя Surfshark, такой активный всплеск говорит о том, что россияне не хотят терять доступ к своим страничкам в социальных сетях. По мнению представителей отрасли, количество установок VPN-приложений в России, скорее всего, продолжит расти, поскольку ограничений становится больше. При этом они не исключают, что в России может быть перекрыт доступ к App Store и Google Play. Пока эти площадки открыты для скачивания. Между тем, Twitter запустила версию своего веб-сайта на Tor, браузере, который шифрует интернет-трафик и скрывает личность пользователей, чтобы предотвратить слежку за ними. В 2019 году в России был принят закон о "суверенном интернете", который делает возможным изоляцию российского интернет-пространства от остального мира. Как было заявлено ранее, закон был разработан для усиления защиты от кибератак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1960586-spros-na-vpn-prilozheniya-v-rossii-vyros-v-desyat-raz/