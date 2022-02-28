Фейковый аккаунт Минобороны Казахстана появился в TikTok

Иллюстративное фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

В популярной социальной сети TikTok появился аккаунт, который якобы принадлежит министерству обороны Казахстана. На самом деле это фейк, сообщили авторы портала Stop Fake.kz.

Отмечается, что в соцсети появился аккаунт с логином mod.gov.kz и уже успел опубликовать десятки видеороликов. Част контента - видео учений и отрывки из новостных сюжетов, связанных с вооруженными силами нашей страны.

Тем не менее, этот аккаунт не имеет никакого отношения к Минобороны РК.

"Аккаунт в TikTok по ссылке https://vm.tiktok.com/ZSeTLqDLB/ является фейковым и отношения к официальным аккаунтам Минобороны РК не имеет", - заявили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958483-feykovyy-akkaunt-minoborony-kazahstana-poyavilsya-v-tiktok/