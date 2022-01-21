Платная подписка появится в Instagram

Иллюстративное фото: Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images

В Instagram может появиться услуга платной подписки. Она позволит пользователям получить доступ к дополнительному контенту от любимых блогеров, передает The Wall Street Journal.

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В среду Meta представила новую функцию для пользователей США, добавив, что для создателей контента — это еще один из способов зарабатывать деньги на своих подписчиках.

«Блогеры производят контент, чтобы зарабатывать, и мы должны дать им возможность иметь предсказуемый доход. Подписка — один из лучших способов для этого. Это дает возможность не привязываться к статистике охватов и показов», — сказал глава Instagram Адам Моссери.

У блогеров появится возможность предлагать подписчикам доступ к эксклюзивным stories и прямым эфирам. Facebook, чьим дочерним сервисом является Instagram, запустил пробную подписку в 2020 году и заявил, что не будет взимать плату за нее до 2023 года. В Meta рассказали, что то же самое будет происходить и с подпиской Instagram.

По словам представителя Meta, цены на подписки в Instagram варьируются от 0,99 до 99,99 долларов. Несколько месяцев назад Twitter запустил аналогичный сервис, «Super Follows». С декабря у микроблогеров Twitter появилась возможность взимать с подписчиков 2,99, 4,99 или 9,99 долларов в месяц за эксклюзивный контент. Многие социальные сети вкладывают деньги в авторов, используют финансовые стимулы, чтобы побудить людей присоединиться к платформам. Snapchat, YouTube и TikTok объявили об огромных инвестициях в эту отрасль.

В прошлом году к ним присоединилась и Meta, которая заявила, что в 2022 году выплатит более миллиарда долларов создателям контента. Адам Моссери сказал, что проект подписки начинается с относительно небольшого числа авторов и будет расти в ближайшие месяцы. В конце концов, подписки должны стать доступны всем пользователям Instagram. Он добавил, что запуск новых функций для авторов является одним из приоритетов Instagram в этом году. Еще одно направление — разработка платформы для подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1952142-platnaya-podpiska-poyavitsya-v-instagram/