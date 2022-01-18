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В связи с вступлением в силу закона о "приземлении" в России, TikTok ввел форму обратной связи, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Роскомнадзора.

Казахстанские пользователи сообщили, что форма обратной связи также работает.

Закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов в России подразумевает размещение на их информационном ресурсе электронной формы для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Закон вступил в силу с 1 января этого года и касается компаний, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. пользователей из России.

Это Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

В случае невыполнения требования доступ в стране к интернет-ресурсу ограничивается или полностью блокируется. Есть и более мягкие меры.

Это запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

Роскомнадзор сообщил, что TikTok выполнил данное требование. Теперь последним следует зарегистрировать личный кабинет на официальном портале Роскомнадзора и создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1951757-tiktok-vvel-formu-obratnoy-svyazi/