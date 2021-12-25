Южнокрейское приложение Zepeto развивает виртуальную моду

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Южнокорейское приложение Zepeto предлагает пользователям альтернативный онлайн-мир и немного дополненной реальности. Всего за три года приложение привлекло четверть миллиарда людей, которые сегодня зарабатывают шестизначные суммы и осваивают новые профессии в метавселенной, передает BBC.

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28-летняя Моника из Канады – влиятельный человек во вселенной Zepeto. Она разрабатывает дизайн одежды для цифровых аватаров и зарабатывает шестизначную сумму в месяц. Мода имеет огромное значение для пользователей платформы, которые на сегодняшний день приобрели 1,6 млрд виртуальных предметов одежды. Их можно купить за внутреннюю валюту вселенной, земс. За каждую продажу, равную пяти тысячам земс, создатель предмета получает 106 долларов. Пользователи покупают земс за реальные деньги. Многие локальные корейские бренды, а также такие гиганты индустрии, как Gucci, Dior и Ralph Lauren уже планируют зайти на платформу и делать продажи в рамках Zepeto.

Помимо этого, в Zepeto могут развиваться и представители других профессий. 19-летняя Ханна из США работает там картографом и создает виртуальную среду для всех аватаров, обитающих во Вселенной. Присоединиться к Zepeto могут не только пользователи из Южной Кореи, но и со всего мира. Таких пользователей на платформе сейчас большинство. Около 70% этих людей — молодые женщины и девочки-подростки.

«У многих из наших пользователей еще нет аккаунта Instagram, а большинство из них никогда не использовали и не планируют использовать Facebook. Мы — первая социальная сеть, с которой они взаимодействуют», — говорит Руди Ли, директор по стратегии Zepeto.

Многие пользователи говорят, что им не нравились традиционные соцсети из-за слишком высокого социального давления. В то время как в Zepeto можно управлять цифровой версией себя, у которой нет никаких обязательств.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время мир ожидает высокая конкуренция за пользователя. Это произойдет, когда в дело вступит Meta и Microsoft, которая также инвестирует в создание Метавселенной.

«Это будет немного похоже на первые годы существования интернета, когда в деле было очень много компаний, но лишь единицы выиграли соревнование за доминирование в отрасли. То же самое произойдет с Метавселенными», — говорит Стэнли Ким, исполнительный директор Vive Studios.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1948505-yuzhnokreyskoe-prilozhenie-zepeto-razvivaet-virtualnuyu-modu/