Технически подкованные дети легко обходят "родительский контроль" от Apple и Google

Көрнекі фото: piqsels.com

Технически подкованные дети слишком легко обходят «родительский контроль» от Apple и Google. Родители со всего мира делятся, что им становится все сложнее противостоять своим детям в этой борьбе, передает The Wall Street Journal.

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Apple и Google, два основных поставщика программного обеспечения для смартфонов, рекламируют «родительский контроль», как легкий способ следить за тем, что дети делают в сети. Но никто не учел, что во время пандемии дети проводят в сети еще больше времени, и теперь они стали намного более продвинутыми пользователями, чем их родители.

Дети легко находят способы обойти программы, которые работают для того, чтобы защитить их. Родители говорят, что элементы управления программными обеспечениями недостаточно просты для старшего поколения. YouTube, Instagram и TikTok также имеют свои уникальные настройки конфиденциальности, что усложняет контроль над детьми в Интернете. Родители прибегают к дополнительным платным службам «родительского контроля», но все они имеют свои ограничения.

"Мы стремимся предоставить нашим пользователям мощные инструменты для управления их устройствами iOS и всегда работаем над их улучшением", — заявила представитель Apple в ответ на запрос журналистов по поводу родительского контроля.

Google отказался от комментариев. В TikTok указали на то, что в приложении родители могут привязать свою учетную запись к аккаунту ребенка. Эксперты говорят, что Apple Screen Time может стать решением проблемы «родительского контроля», но пользователи жалуются на сложность в использовании этой функции. «Я давно занимаюсь технологиями и довольно хорошо разбираюсь в продуктах, но даже я был сбит с толку», - сказал Тим Кендалл, бывший президент Pinterest, о своем опыте использования приложением для управления экранным временем.

Журналисты отмечают, что беспрепятственный доступ к экранам смартфонов и к сомнительному контенту давно связывают с проблемами психического здоровья детей. В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что Facebook, материнская компания Instagram, знала, что приложение может нанести вред значительному проценту молодых пользователей, особенно девочкам-подросткам. Facebook, ныне известная, как Meta, оспаривает подобные заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1947538-tehnicheski-podkovannye-deti-legko-obhodyat-roditelskiy-kontrol-ot-apple-i-google/