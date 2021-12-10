Глава Instagram попросил американских сенаторов строже контролировать соцсети

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Глава Instagram Адам Моссери обратился к законодателям США с просьбой помочь компании контролировать платформу. Такое заявление он сделал во время слушаний в Сенате, на которых обсуждалось пагубное влияние социальных сетей на психическое здоровье подростков, передает BBC.

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Моссери сообщил, что Instagram активно работает над устранением негативных последствий, которое оказывает использование приложения на молодое поколение. Тем не менее, он попросил о создании отраслевых правил, регулирующих работу социальных сетей. В своем выступлении он сообщил, что Instagram не дает возможности пользователям младше 13 лет завести учетную запись в социальной сети.

«Я понимаю, что у многих в этом зале есть серьезные опасения относительно нашей компании. Хочу заверить, что у нас с вами общая цель. Мы все хотим, чтобы Интернет был безопасным местом для подростков. Вместе мы можем делать важную работу по повышению стандартов защиты молодых людей в сетевом пространстве. Поэтому в это должны быть вовлечены и политики и представители отрасли», — заявил Моссери.

Он призвал к созданию отраслевого органа, который установил бы стандарты для приложений в отношении проверки возраста и родительского контроля. По его словам, этот орган должен находиться в тесном взаимодействии с гражданским сектором. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, председатель подкомитета Сената по защите прав потребителей, заявил в ответ, что США «находятся в разгаре кризиса психического здоровья подростков». Он отметил, что время самоконтроля осталось в прошлом.

«Некоторые крупные технологические компании попросили довериться им и заверили, что смогут контролировать себя сами. Но доверия уже не осталось», — сообщил сенатор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1946376-glava-instagram-poprosil-amerikanskih-senatorov-strozhe-kontrolirovat-sotsseti/