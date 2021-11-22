WhatsApp изменил политику конфиденциальности в Европе после наложенного штрафа

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WhatsApp внес поправки в политику конфиденциальности после наложенного штрафа, передает Би-би-си.

В начале этого года WhatsApp столкнулся с негодованием пользователей по всему миру. Причиной стала новая политика конфиденциальности, которая, по их мнению, приведет к передаче личных данных компании Meta.

Ирландское агентство по надзору за защитой данных провело расследование данного вопроса и наложило штраф на мессенджер в размере 225 миллионов евро (253 миллиона долларов), а также приказало WhatsApp изменить свою политику. Те, в свою очередь, подали апелляцию на штраф.

Позже мессенджер ввел поправки в свои программные документы в Европе и Великобритании. Но при этом отметил, что в фактическом обслуживании WhatsApp ничего не будет менять.

"В наших процессах или договорных соглашениях с пользователями нет никаких изменений, и от пользователей не потребуется соглашаться с чем-либо или предпринимать какие-либо действия, чтобы продолжить использование WhatsApp", - говорится в официальном сообщении мессенджера.

Нововведение вступит в силу немедленно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1943265-whatsapp-izmenil-politiku-konfidentsialnosti-v-evrope-posle-nalozhennogo-shtrafa/