Apple разрешит пользователям завещать свои данные в случае смерти

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Apple разрешит передавать доступ к своим данным iCloud после смерти своим близким друзьям и родственникам, передает The Verge.

До сих пор, в случае смерти близкого человека, его родственникам не удавалось получить доступ к его iCloud, если не было пароля. Американская компания Apple предусмотрела это. Их новая функция "Цифровое наследие" (Digital Legacy) впервые появилась на iOS 15.2.

С помощью этой функции человек может назначить пятерых "наследников" из списка контактов или введя их адрес электронной почты. Назначенные люди после его смерти автоматически получат доступ к его данным в iCloud. Это фотографии, видео, документы, списки покупок и другое.

Для этого близким родственникам потребуется ключ доступа и свидетельство о смерти человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1941821-apple-razreshit-polzovatelyam-zaveschat-svoi-dannye-v-sluchae-smerti/