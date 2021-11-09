Угрожают ли "серые" майнеры энергобезопасности Алматы, рассказали в акимате

Видеокарты на майнинг-ферме. Иллюстративное фото: pixabay.com

Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев, во время в РСК, рассказал о том, угрожают ли энергобезопасности города, так называемые, "серые" майнеры, которые потребляют электроэнергию в обход закона, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане тарифное электроснабжение продается по низким ставкам. При этом, есть спрос на то, чтобы использовать его для добычи криптовалют. Такое можно наблюдать в локациях с переизбытком электричества. Например, рядом с гидроэлектростанциями в Экибастузе.

"Серых" майнеров отследить сложно. Майнинговая машина потребляет электричество, как хороший игровой компьютер. Тем более, что закон регламентирует право частной собственности на неприкосновенность", - сказал Конирбаев.

По мнению руководителя управления цифровизации, в Алматы технически невозможно создать крупную майнинг-ферму, но в городе могут находиться несколько майнинговых машин.

"Одна майнинг-ферма, в среднем, потребляет столько же электроэнергии, сколько один из районов Алматы. Поэтому технически открыть такую ферму в нашем городе невозможно. В нынешних условиях в Алматы, вероятнее всего, работают одна или две майнинговые машины", - пояснил Баян Конирбаев.

Он также добавил, что в городе созданы условия для стабильного электроснабжения и надежного энергосбережения. Рисков по энергобезопасности в Алматы нет.

"Да, у нас есть некоторые моменты по реконструкции сетей. Но глобально это не создает рисков для энергосбережения в городе", - отметил Конирбаев.

Напомним, ранее вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков заявил о планах по борьбе с "серыми" майнерами, которые потребляют слишком много электроэнергии.

Также в июле в Казахстане был принят новый налог на майнинг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1941347-ugrozhayut-li-serye-maynery-energobezopasnosti-almaty-rasskazali-v-akimate/