"Они съедают наши резервные мощности": деятельность "серых" майнеров хотят ограничить в Казахстане

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Вице-министр энергетики Мурат Журебеков на брифинге в СЦК заявил о планах борьбы с так называемыми "серыми" майнерами - по его словам, они потребляют очень много электроэнергии, что влияет на энергобезопасность Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Мурат Журебеков сообщил, что в этом году, по сравнению с прошлым годом, наблюдается аномальный рост потребления электроэнергии.

"Если брать исторические данные, то у нас энергопотребление за последние годы росло приблизительно на 1-2%, максимум - на 2% в год. Но за эти 10 месяцев мы отмечаем аномальный рост на уровне порядка 8%.

Это достаточно большой рост потребления. Здесь речь идет о 1000-1200 мегаватт электроэнергии, и, конечно, мы связываем увеличение потребления с ростом потребления со стороны майнеров", - отметил он.

Между тем, как отметил Журебеков, в Казахстане на данный момент легально работает около 55 компаний майнеров.

"К ним вопросов у нас нет. Они продолжат свою работу без ограничений, как и другие оптовые потребители. Предпочтительно, это ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. ред.). А также у них сохраняется право покупки импортной электроэнергии.

А есть так называемые "серые" майнеры, то есть, теневые субъекты, которые подключились в обход закона, и их доля на рынке растет с каждым месяцем. Тому способствует также закрытие майнинговых ферм властями КНР. И многие из них перекочевали к нам в страну. Это, соответственно, влияет на наш баланс электроэнергии.

Точное количество (майнинговых ферм - прим. ред.) определить очень трудно, потому что они могут работать в квартире, цехах, на заводах. Мы не можем просто так наблюдать, как "серые" майнеры потребляют данную электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране", - добавил вице-министр.

Как отметил Журебеков, власти предполагают введение в действие приказа об ограничении подачи электроэнергии майнинговым фермам. Документ, по его словам, будет обращен именно против "серых" майнеров.

"Они будут подлежать ограничениям до тех пор, пока данные компании не зарегистрируют себя и не получат согласованные техусловия с производителями электроэнергии. В настоящее время проект приказа обсуждается соответствующими госогранами и общественностью. После согласования мы его будем утверждать. Я думаю, что до конца года мы его обязательно примем, потому что дальше откладывать этот вопрос мы не можем", - заявил спикер.

Между тем, по его словам, дефицит электроэнергии зимой не грозит.

"Нет, мы дефицита не видим, наша энергосистема работает стабильно. Но нам необходимо, конечно же, принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны "серых" майнеров. Иначе это, действительно, влияет на нашу энергобезопасность.

В часы пик у нас идет переток из России в Казахстан. Мы так часы пик закрываем, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров - оно влияет на наши резервы, которые необходимы для аварийных работ и другого выбытия электроэнергии. Они съедают наши резервные мощности и мы этот недостаток обеспечиваем за счет перетоков", - подчеркнул вице-министр энергетики Мурат Журебеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940800-oni-sedayut-nashi-rezervnye-moschnosti-deyatelnost-seryh-maynerov-hotyat-ogranichit-v-kazahstane/