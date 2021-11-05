Новую функцию рекламы Дуров начал тестировать в Telegram со ссылки на личный канал

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Основатель Telegram Павел Дуров начал тестировать рекламу в мессенджере со ссылки на свой личный канал, передает Tjournal.

С 4 ноября в Telegram появилась новая функция – появление официальной рекламы. Многие пользователи даже не заметили обновления.

Реклама появляется только в крупных каналах от тысячи подписчиков, в личных беседах и чатах она не будет добавляться.

Дуров отметил, что для показа рекламных постов не будут использовать личные данные: "Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей".

Рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми, они будут в виде коротких текстов без ссылок и фото. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

О нововведении Дуров сообщал еще в конце октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940792-novuyu-funktsiyu-reklamy-durov-nachal-testirovat-v-telegram-so-ssylki-na-lichnyy-kanal/