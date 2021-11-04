Данные 45,5 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть

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Личные данные 45,5 млн анонимных пользователей мобильных VPN-сервисов оказались в открытом доступе в Сети, передают "Известия".

Среди просочившихся данных логины пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств, полученные с 2017 по 2021 год.

Как пишет Telegram-канал "Утечки информации", на теневых форумах появились слитые данные пользователей таких сервисов, как FreeVPN.org и DashVPN.io. Они занимаются конфиденциальностью данных людей через персональные VPN.

Личную информацию пользователи оставили на незащищенном сервере системы управления базами данных MongoDB. Оба сервиса принадлежат компании ActMobile Networks.

Ранее мы писали, что учетные записи казахстанцев утекли в Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940509-dannye-455-millionov-polzovateley-vpn-servisov-utekli-v-set/