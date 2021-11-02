Криптовалюта "Игры в кальмара" оказалась аферой мошенников

Кадр из сериала "Игра в кальмара": Kinopoisk

Набравшая бешеную популярность криптовалюта Squid оказалась аферой мошенников, передает Screenrant.

Ранее СМИ сообщили, что была создана криптовалюта по популярному южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара". Она была запущена специально для участников будущей игры по мотивам нашумевшего проекта Netflix. Squid не имел отношения ни к стриминговой компании, ни к самим создателям сериала. А использовалась создателями для привлечения внимания масс.

После объявления стоимость токена резко возросла и достигла рекордного пика в 2861 доллар за Squid.

Но 1 ноября цена вдруг резко упала до нуля. Официальный сайт игры был удален, а ранее учетная запись в Twitter не позволяла никому отвечать на сообщения, так же и в Telegram.

В результате оказалось, что нашумевшая криптовалюта была всего лишь аферой мошенников. А вложившиеся для участия в "Игре" были обмануты и потерпели финансовые потери.

Такой же случай произошел с другой "придуманной" криптовалютой Mando, которую создали на фоне бешеного успеха сериала "Мандалорец".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940051-kriptovalyuta-igry-v-kalmara-okazalas-aferoy-moshennikov/