Успеет ли "Яндекс" перенести серверы в Казахстан до конца года, рассказали в Минцифры

Вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в Астане высказался о переносе серверов иностранных интернет-провайдеров на территорию Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Оразбек назвал "Яндекс" хорошим кейсом с точки зрения международного взаимодействия с крупными интернет -провайдерами.

"Компания до конца года, по той информации, которая есть, успевает сделать то, что и обещала (перенести сервера на территорию Казахстана – прим.ред.).

Мы обращаемся к другим компаниям, которые еще не успели это сделать по разным причинам. Чтобы они не дожидались, когда мы это обнаружим, пока кто-то из граждан не напишет жалобу по этому поводу", – заявил Оразбек.

Напомним, в августе этого года стало известно о том, что "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz – так уже ранее было сделано для сервиса "Яндекс Go".

Блокировка "Яндекс" в Казахстане

Напомним, в начале августа этого года Yandex.kz перестал открываться в Казахстане.

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев уточнял, что домен yandex.kz в Казахстане отключили за нарушение правил по размещению.

"Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", - написал он.

Позже в МЦРИАП объяснили, почему отключили домен Yandex.kz. Сообщалось, что он был заблокирован за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории РК, хотя такое требование прописано в правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

В самом "Яндекс" также прокомментировали блокировку сайта в Казахстане.

"Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы", - подчеркивали в компании.

Позже в министерстве цифрового развития сообщили, что полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось. Подчеркивалось, что инструмент временного ограничения доступа применяют к доменам, нарушающим законодательство.