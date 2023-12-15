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30 лет независимости Казахстана

Успеет ли "Яндекс" перенести серверы в Казахстан до конца года, рассказали в Минцифры

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Офис "Яндекс" в Москве
Офис "Яндекс". Фото: NUR.KZ/Виктор Николаев

Вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек на брифинге в Астане высказался о переносе серверов иностранных интернет-провайдеров на территорию Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Оразбек назвал "Яндекс" хорошим кейсом с точки зрения международного взаимодействия с крупными интернет -провайдерами.

"Компания до конца года, по той информации, которая есть, успевает сделать то, что и обещала (перенести сервера на территорию Казахстана – прим.ред.).

Мы обращаемся к другим компаниям, которые еще не успели это сделать по разным причинам. Чтобы они не дожидались, когда мы это обнаружим, пока кто-то из граждан не напишет жалобу по этому поводу", заявил Оразбек.

Напомним, в августе этого года стало известно о том, что "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz так уже ранее было сделано для сервиса "Яндекс Go".

Блокировка "Яндекс" в Казахстане

Напомним, в начале августа этого года Yandex.kz перестал открываться в Казахстане.

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев уточнял, что домен yandex.kz в Казахстане отключили за нарушение правил по размещению.

"Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", - написал он.

Позже в МЦРИАП объяснили, почему отключили домен Yandex.kz. Сообщалось, что он был заблокирован за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории РК, хотя такое требование прописано в правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

В самом "Яндекс" также прокомментировали блокировку сайта в Казахстане.

"Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы", - подчеркивали в компании.

Позже в министерстве цифрового развития сообщили, что полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось. Подчеркивалось, что инструмент временного ограничения доступа применяют к доменам, нарушающим законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/instructions/2051069-uspeet-li-yandeks-perenesti-servery-v-kazahstan-do-kontsa-goda-rasskazali-v-mintsifry/

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