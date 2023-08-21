Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Приложение Telegram. Фото: pixabay.com

Пользователи Telegram в нескольких странах сообщают о сбоях в его работе мессенджера. Проблемы возникли с подключением и отправкой сообщений, передает NUR.KZ.

В работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, следует из данных сайта DownDetector.

На 23:50 по времени Астаны о проблемах с подключением к чатам сообщили 57% пользователей. Судя по карте сбоев, в основном с перебоями столкнулись жители России, Беларуси, Украины, Грузии, также жалуются на сбои пользователи из Казахстана.

График сбоя. Источник: downdetector.com

Telegram, согласно информации в мессенджере, –это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 700 миллионов активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире.

С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/instructions/2033385-polzovateli-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-telegram/