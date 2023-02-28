Программирование с помощью текстов: новая профессия появилась в IT

Работа за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты назвали самую новую профессию в сфере IT, которая в ближайшее время может стать очень востребованной. Это инженер-оператор, который разрабатывает подсказки для искусственного интеллекта. Для этой работы даже не нужно программировать, передает The Washington Post.

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36-летний Райли Гудсайт работает в стартапе Scale AI в Сан-Франциско и является представителем самой новой профессии в IT. Он работает инженером-оператором, который разрабатывает подсказки для искусственного интеллекта, чтобы тот допускал меньше ошибок. Его роль заключается в создании и уточнении текстовых подсказок, которые могут помочь ИИ правильно обрабатывать запросы пользователей. В отличие от классических программистов эти инженеры "программируют" текстом.

Google, Microsoft и исследовательская лаборатория OpenAI открыли для массовых пользователей возможности поисковой платформы, работающей на основе ИИ. Внедрение этого инструмента также может изменить саму отрасль разработки. Для того, чтобы управлять этой системой не нужно знать языки программирования Python или SQL. ИИ "кодируется" на основе текста.

"Самый популярный новый язык программирования — английский", — заявил Андрей Карпати, бывший руководитель отдела искусственного интеллекта Tesla.

По словам экспертов, работа инженеров-операторов с ИИ на продвинутом уровне будет напоминать решение замысловатой логической головоломки. Специалисту нужно будет "научить" ИИ распутывать сложную цепочку запросов, чтобы все они в итоге приводили к правильному ответу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/instructions/2010967-programmirovanie-s-pomoschyu-tekstov-novaya-professiya-poyavilas-v-it/