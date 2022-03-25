Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

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Американская компания Apple сообщила, что приостановит поддержку карт "Мир" в Apple Pay, передает РБК со ссылкой на Национальную систему платежных карт России (НСПК).

"Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней", - говорится в сообщении НСПК.

В "Сбере" сообщили РБК, что Apple уведомила банк о приостановке дальнейшего использования карт "Мир" в Apple Pay.

"Все ранее привязанные к кошельку карты "Мир" будут удалены из платежного сервиса самой компанией Apple в ближайшее время", - сообщил представитель "Сбера".

При этом электронные кошельки SberPay, Samsung Pay, Mir Pay будут работать.

Ранее работу на территории России приостановили Visa и Mastercard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/instructions/1962143-apple-priostanovila-podderzhku-kart-mir-v-apple-pay/