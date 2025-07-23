Беспилотные грузовики запускают на границе Казахстана и Китая

В рамках пилотного проекта "Умная таможня" на границе Казахстана с Китаем запускаются беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета государственных доходов МФ РК, Казахстан и Китай начали реализацию пилотного проекта "Умная таможня" на пункте пропуска "Бахты" - "Покиту".

Впервые на границе запускаются беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей.

Внедряется единая электронная декларация, признаваемая обеими сторонами;

Обеспечивается круглосуточное движение грузов;

Все процессы проходят в цифровом формате;

Применяется автоматическая навигация и контроль.

Ожидается, что будут следующие показатели: перевозки грузов до 10 млн тонн в год, снижение затрат времени и финансов, рост прозрачности, развитие логистических хабов и экспорт сельхозпродукции.

Отмечается, что соглашения достигнуты в ходе встречи председателя КГД РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Чжи Сяньвэя. Подписан меморандум о сотрудничестве.

Напомним, ранее для решения проблем больших очередей на границе Казахстана и Китая делегации двух стран провели совместную рабочую поездку на пункты пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос".

Ранее сообщалось, что в Комитете государственных доходов РК объяснили, почему на казахстанско-китайских пунктах пропуска сейчас наблюдается скопление грузового автотранспорта.

Напомним, в октябре прошлого года рабочая группа начала свою работу на казахстанско-китайской границе для оперативного решения проблем с "заторами".

До этого перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов в ответ на это сообщили, что на бронь стала доступна на месяц вперед.

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