Беспилотные грузовики запускают на границе Казахстана и Китая
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В рамках пилотного проекта "Умная таможня" на границе Казахстана с Китаем запускаются беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета государственных доходов МФ РК, Казахстан и Китай начали реализацию пилотного проекта "Умная таможня" на пункте пропуска "Бахты" - "Покиту".
Впервые на границе запускаются беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей.
- Внедряется единая электронная декларация, признаваемая обеими сторонами;
- Обеспечивается круглосуточное движение грузов;
- Все процессы проходят в цифровом формате;
- Применяется автоматическая навигация и контроль.
Ожидается, что будут следующие показатели: перевозки грузов до 10 млн тонн в год, снижение затрат времени и финансов, рост прозрачности, развитие логистических хабов и экспорт сельхозпродукции.
Отмечается, что соглашения достигнуты в ходе встречи председателя КГД РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Чжи Сяньвэя. Подписан меморандум о сотрудничестве.
Напомним, ранее для решения проблем больших очередей на границе Казахстана и Китая делегации двух стран провели совместную рабочую поездку на пункты пропуска "Нур Жолы" – "Хоргос".
Ранее сообщалось, что в Комитете государственных доходов РК объяснили, почему на казахстанско-китайских пунктах пропуска сейчас наблюдается скопление грузового автотранспорта.
Напомним, в октябре прошлого года рабочая группа начала свою работу на казахстанско-китайской границе для оперативного решения проблем с "заторами".
До этого перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов в ответ на это сообщили, что на бронь стала доступна на месяц вперед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2268075-bespilotnye-gruzoviki-budut-peresekat-granicu-kazahstana-s-kitaem-bez-uchastiya-voditeley/
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