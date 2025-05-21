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Илон Маск заявил о скором запуске службы беспилотных роботакси

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Бизнесмен Илон Маск, директор компании Tesla Илон, заявил, что к концу июня на улицах Остина, штат Техас, появятся роботакси, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Маск сообщил, что служба роботакси начнет с 10 автомобилей в Остине, и в случае успешного дебюта Tesla намерена вывести свои роботакси в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, быстро расширив сервис до тысяч автомобилей.

По словам бизнесменам, Tesla настроит "геозону" для своих роботакси, то есть ограничит места, где они смогут ездить.

В машинах не будет водителя-человека, обеспечивающего безопасность. Дистанционно контролировать автопарк будут сотрудники Tesla.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, что делают автомобили, и по мере роста уверенности в этом будет меньше необходимости", - заявил Маск.

Напомним, в начале мая часть южного Техаса, где расположена штаб-квартира компании SpaceX Илона Маска, строятся двигатели и запускаются ракеты, путем включения в нее местных жителей была официально объявлена новым городом США.

Что касается разработок компаний Илона Маска, ранее миллиардер опубликовал в соцсети новое видео с одной из них - роботом-гуманоидом Optimus, который теперь может танцевать.

До этого в феврале этого года мы писали о том, что Tesla готовит массовый выпуск человекоподобных роботов Optimus.

А в марте Илон Маск написал в соцсети, что в следующем году на Марс отправится робот Optimus, и если все пройдет хорошо, высадка людей на Марсе может начаться уже в 2029 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2247423-ilon-mask-zayavil-o-skorom-zapuske-sluzhby-bespilotnyh-robotaksi/