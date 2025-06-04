Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умная техника из сердца Китая: как работает завод Dreame (фото)

Опубликовано:

Завод Dreame
Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В современном мире сложно представить дом без умных устройств, которые делают повседневную жизнь комфортнее и проще, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня уборка перестала быть рутинной и тяжелой работой благодаря инновационным технологиям, которые внедряются в бытовую технику.

От идеи - к миру

Именно такие решения лежат в основе продуктов компании Dreame Technology, основанной в 2017 году. За эти несколько лет бренд стал одним из мировых лидеров в производстве интеллектуальной техники для дома, воплотив в жизнь амбициозную идею сделать передовые технологии доступными для массового пользователя.

Завод Dreame
Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Основатель и CEO компании Юй Хао, выпускник знаменитого университета Цинхуа, основал лабораторию Skyworks, где был создан ключевой элемент - высокоскоростной цифровой двигатель, который стал сердцем всех продуктов Dreame. Лаборатория и команда ученых стали ядром компании, которая в 2017 году начала массовое производство умной бытовой техники и быстро завоевала мировые рынки.

Завод Dreame
Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Корреспондент NUR.KZ посетил завод Dreame, расположенный в городе Сучжоу, чтобы увидеть, где производится бытовая техника уже ставшего популярным бренда. Огромная территория с современными производственными цехами и административными блоками впечатляет своим масштабом.

Завод Dreame
Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Часто встречающиеся логотипы компании на всей площади не дают забывать о том, что мы находимся в месте, где создаются передовые технологии.

Гаджеты для дома

В первую очередь здесь демонстрируют линейку продуктов Dreame – сегодня она включает в себя роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы для сухой уборки и моющие пылесосы, а также высокоскоростные фены. Каждая серия предлагает решения для разных сегментов - от бюджетных моделей до флагманских, которые включают в себя все новейшие разработки компании.

Пылесосы
Пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Роботы-пылесосы
Роботы-пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стоит отметить и то, что пользователи, выбирающие более бюджетные модели, не останутся без инноваций. Дело в том, что, когда Dreame Technology разрабатывает новейшие технологии, она сначала применяет их в продуктах высокого класса, а после обновления технологических резервов эти технологии используются в устройствах среднего сегмента.

Роботы-пылесосы
Роботы-пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Помимо классической уборочной техники, Dreame также выпускает фены и стайлеры для волос, которые имеют высокую мощность, контроль температуры и выполнены из инновационных материалов. Нельзя не отметить лаконичный дизайн устройств, которые готовы составить достойную конкуренцию другим известным брендам, при этом обойдя их в таком немаловажном факторе, как доступная цена.

Фен
Фен. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Фен
Фен. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Кроме того, в линейке компании есть роботизированные газонокосилки и устройства для чистки бассейнов. Однако эти позиции не представлены в Казахстане.

Газонокосилка
Газонокосилка. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Проверка в деле

Завод Dreame - это сердце инноваций. Здесь находится 11 интеллектуальных линий по производству высокоскоростных цифровых двигателей, которые являются технологической основой всей продукции.

Завод Dreame
Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Высокоскоростные бесщеточные моторы с частотой вращения до 200 000 оборотов в минуту - уникальное достижение, выделяющее компанию на фоне конкурентов. Например, первые двигатели в 2017 году достигали 120 000 оборотов в минуту, а сейчас на заводе выпускаются модели с показателями 160 000, 180 000 и 200 000 оборотов в минуту.

Моторы
Моторы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Каждый двигатель прошел кропотливую доработку, чтобы сочетать максимальную мощность, эффективность и долговечность.

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Особое внимание уделяется и тестированию всей техники. Прежде чем попасть в руки будущих пользователей, продукция проходит серию испытаний, включающих как программные тесты, так и механические.

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Например, каждый робот-пылесос обучается на основе искусственного интеллекта, который анализирует более четырех миллионов тестовых сценариев для адаптации к разным условиям уборки. Устройство обучается распознавать разные типы загрязнений, анализировать окружающее пространство, строить оптимальные маршруты уборки. Также разработчики собирают отзывы от пользователей по всему миру и на основе этой информации совершенствуют алгоритмы.

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В лаборатории Dreame имитируют любые ситуации - от уборки пыли, мусора и жидкостей до преодоления препятствий. Роботы-пылесосы проверяются на специальных стендах, включая не только степень чистоты уборки, но и возможность преодоления бытовых преград. Если робот не может преодолеть преграду, инженеры вносят изменения в конструкцию или программное обеспечение, чтобы устранить проблему.

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Отдельные роботизированные установки испытывают вертикальные пылесосы на прочность – что случится, если он ударится на определенной скорости, например, о стену.

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Также сотрудники-тестировщики часами пылесосят поверхности и полы, проверяя, насколько хорошо та или иная модель пылесоса уберет раскиданные крупы, перья, воду или молоко; очистит мягкую мебель или ковровое покрытие. Каждый этап фиксируется и анализируется.

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Тестирование пылесосов
Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стоит отметить, что сегодня разработчики Dreame активно работают над обучением роботов-пылесосов ходить по ступенькам. Традиционно лестницы были серьезным вызовом для техники, поскольку падение с них грозило серьезными повреждениями. Современные технологии позволяют роботам распознавать ступени с помощью сенсоров и искусственного интеллекта и аккуратно перемещаться между этажами дома.

Глобальное присутствие

Сегодня продукция Dreame доступна более чем в 100 странах мира, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также США, Германию, Францию и Южную Корею. На данный момент в мире функционирует более 6000 офлайн-магазинов.

В Казахстане, России и Беларуси работают фирменные магазины, где покупатели могут лично познакомиться с техникой, получить консультацию и сервис. Гарантия на продукцию составляет, как правило, год, но на некоторые модели предусмотрена расширенная гарантия сроком до двух лет.

Пылесосы
Пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Помимо того, в нашей стране сейчас ведется работа по открытию сервисных центров, что улучшит доступность обслуживания. При этом в компании предостерегают от покупки техники через неофициальные каналы – в этом случае покупатель рискует остаться без поддержки производителя и гарантийного ремонта, поскольку устройства могут быть не зарегистрированы в стране.

Между тем, высококвалифицированные специалисты, инженеры и разработчики компании постоянно работают над улучшением продуктов и выпуском новых моделей. Уже совсем скоро бренд обещает представить новый релиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2247417-umnaya-tehnika-iz-serdca-kitaya-kak-rabotaet-zavod-dreame-foto/