Умная техника из сердца Китая: как работает завод Dreame (фото)

В современном мире сложно представить дом без умных устройств, которые делают повседневную жизнь комфортнее и проще, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня уборка перестала быть рутинной и тяжелой работой благодаря инновационным технологиям, которые внедряются в бытовую технику.

От идеи - к миру

Именно такие решения лежат в основе продуктов компании Dreame Technology, основанной в 2017 году. За эти несколько лет бренд стал одним из мировых лидеров в производстве интеллектуальной техники для дома, воплотив в жизнь амбициозную идею сделать передовые технологии доступными для массового пользователя.

Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Основатель и CEO компании Юй Хао, выпускник знаменитого университета Цинхуа, основал лабораторию Skyworks, где был создан ключевой элемент - высокоскоростной цифровой двигатель, который стал сердцем всех продуктов Dreame. Лаборатория и команда ученых стали ядром компании, которая в 2017 году начала массовое производство умной бытовой техники и быстро завоевала мировые рынки.

Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Корреспондент NUR.KZ посетил завод Dreame, расположенный в городе Сучжоу, чтобы увидеть, где производится бытовая техника уже ставшего популярным бренда. Огромная территория с современными производственными цехами и административными блоками впечатляет своим масштабом.

Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Часто встречающиеся логотипы компании на всей площади не дают забывать о том, что мы находимся в месте, где создаются передовые технологии.

Гаджеты для дома

В первую очередь здесь демонстрируют линейку продуктов Dreame – сегодня она включает в себя роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы для сухой уборки и моющие пылесосы, а также высокоскоростные фены. Каждая серия предлагает решения для разных сегментов - от бюджетных моделей до флагманских, которые включают в себя все новейшие разработки компании.

Пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Роботы-пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стоит отметить и то, что пользователи, выбирающие более бюджетные модели, не останутся без инноваций. Дело в том, что, когда Dreame Technology разрабатывает новейшие технологии, она сначала применяет их в продуктах высокого класса, а после обновления технологических резервов эти технологии используются в устройствах среднего сегмента.

Роботы-пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Помимо классической уборочной техники, Dreame также выпускает фены и стайлеры для волос, которые имеют высокую мощность, контроль температуры и выполнены из инновационных материалов. Нельзя не отметить лаконичный дизайн устройств, которые готовы составить достойную конкуренцию другим известным брендам, при этом обойдя их в таком немаловажном факторе, как доступная цена.

Фен. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Фен. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Кроме того, в линейке компании есть роботизированные газонокосилки и устройства для чистки бассейнов. Однако эти позиции не представлены в Казахстане.

Газонокосилка. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Проверка в деле

Завод Dreame - это сердце инноваций. Здесь находится 11 интеллектуальных линий по производству высокоскоростных цифровых двигателей, которые являются технологической основой всей продукции.

Завод Dreame. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Высокоскоростные бесщеточные моторы с частотой вращения до 200 000 оборотов в минуту - уникальное достижение, выделяющее компанию на фоне конкурентов. Например, первые двигатели в 2017 году достигали 120 000 оборотов в минуту, а сейчас на заводе выпускаются модели с показателями 160 000, 180 000 и 200 000 оборотов в минуту.

Моторы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Каждый двигатель прошел кропотливую доработку, чтобы сочетать максимальную мощность, эффективность и долговечность.

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Особое внимание уделяется и тестированию всей техники. Прежде чем попасть в руки будущих пользователей, продукция проходит серию испытаний, включающих как программные тесты, так и механические.

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Например, каждый робот-пылесос обучается на основе искусственного интеллекта, который анализирует более четырех миллионов тестовых сценариев для адаптации к разным условиям уборки. Устройство обучается распознавать разные типы загрязнений, анализировать окружающее пространство, строить оптимальные маршруты уборки. Также разработчики собирают отзывы от пользователей по всему миру и на основе этой информации совершенствуют алгоритмы.

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В лаборатории Dreame имитируют любые ситуации - от уборки пыли, мусора и жидкостей до преодоления препятствий. Роботы-пылесосы проверяются на специальных стендах, включая не только степень чистоты уборки, но и возможность преодоления бытовых преград. Если робот не может преодолеть преграду, инженеры вносят изменения в конструкцию или программное обеспечение, чтобы устранить проблему.

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Отдельные роботизированные установки испытывают вертикальные пылесосы на прочность – что случится, если он ударится на определенной скорости, например, о стену.

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Также сотрудники-тестировщики часами пылесосят поверхности и полы, проверяя, насколько хорошо та или иная модель пылесоса уберет раскиданные крупы, перья, воду или молоко; очистит мягкую мебель или ковровое покрытие. Каждый этап фиксируется и анализируется.

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Тестирование пылесосов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стоит отметить, что сегодня разработчики Dreame активно работают над обучением роботов-пылесосов ходить по ступенькам. Традиционно лестницы были серьезным вызовом для техники, поскольку падение с них грозило серьезными повреждениями. Современные технологии позволяют роботам распознавать ступени с помощью сенсоров и искусственного интеллекта и аккуратно перемещаться между этажами дома.

Глобальное присутствие

Сегодня продукция Dreame доступна более чем в 100 странах мира, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузию, а также США, Германию, Францию и Южную Корею. На данный момент в мире функционирует более 6000 офлайн-магазинов.

В Казахстане, России и Беларуси работают фирменные магазины, где покупатели могут лично познакомиться с техникой, получить консультацию и сервис. Гарантия на продукцию составляет, как правило, год, но на некоторые модели предусмотрена расширенная гарантия сроком до двух лет.

Пылесосы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Помимо того, в нашей стране сейчас ведется работа по открытию сервисных центров, что улучшит доступность обслуживания. При этом в компании предостерегают от покупки техники через неофициальные каналы – в этом случае покупатель рискует остаться без поддержки производителя и гарантийного ремонта, поскольку устройства могут быть не зарегистрированы в стране.

Между тем, высококвалифицированные специалисты, инженеры и разработчики компании постоянно работают над улучшением продуктов и выпуском новых моделей. Уже совсем скоро бренд обещает представить новый релиз.