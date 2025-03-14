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Эзотерика

Робота-собаку заметили на улицах Алматы (видео)

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Робот-собака гуляет по Алматы
Робот-собака. Кадр из видео: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

Инновационный робот-собака гуляет по Алматы - в Telegram-канале Минцифры рассказали о новой разработке и показали кадры с ее участием, передает NUR.KZ.

Робот был разработан филиалом АКФ "ПИТ" по Алматы, действующим под брендом Almaty Hub.

Как сообщили в министерстве, робопес оснащен голосовым управлением на казахском языке и обладает широкими возможностями для работы в реальном секторе экономики.

Отмечается, что он способен проводить инспекции, собирать данные и перемещать предметы, что делает его незаменимым помощником в различных сферах - от логистики до безопасности.

"Проект был успешно продемонстрирован ГГ на демо-дне "Создавая будущее с AI: на пути к экономике знаний" в декабре 2024 года, подтверждая свою значимость для технологического развития и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о внедрении роботов в некоторые сферы в Казахстане. Например, первый робот-судоисполнитель начал работать в Казахстане в январе 2024 года. Запустили его в Таразе.

В конце августа сообщалось, что всего за 10 дней робот-судоисполнитель возбудил более 45 тыс. производств на общую сумму 907 млн тенге. Благодаря его работе граждане уже сэкономили 226 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2228015-robota-sobaku-zametili-na-ulicah-almaty/