Долгожданное обновление: как представленная Серия Xiaomi 15 выводит фотоискусство на новую вершину

Компания Xiaomi официально представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Серии Xiaomi 15 на эксклюзивном мероприятии в Барселоне. Также фанатов бренда удивят и другие новинки, которые создают уникальную экосистему.

Смартфоны Серии Xiaomi 15 – это высочайшие решения для профессиональной мобильной фотосъемки. Они позволяют пользователям по всему миру снимать потрясающие фото и видео в любых условиях благодаря оптике Leica Summilux.

Оснащенная обновленной операционной системой Xiaomi HyperOS 2, серия Xiaomi 15 обеспечивает передовые возможности производительности, соединения и искусственного интеллекта, предлагая пользователям беспрецедентно плавную работу в следующем поколении мобильных устройств.

Вместе с Серией Xiaomi 15 были представлены и другие новинки, включая:

планшеты Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro;

наушники Xiaomi Buds 5 Pro и Xiaomi Buds 5 Pro (с соединением через технологию Wi-Fi для исключения потерь в качестве звука);

смарт часы Xiaomi Watch S4 и новый цвет для Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Старт продаж новинок в Казахстане запланирован на 3 марта 2025 года. А до конца месяца покупателей ожидают специальные выгодные предложения.

Презентация новинок серии Xiaomi 15. Фото: Xiaomi

Вершина фотоискусства – Xiaomi 15 Ultra

Вдохновленный классическим дизайном камер, Xiaomi 15 Ultra сочетает в себе высокое качество сборки с элегантным и утонченным внешним видом: доступен в цветах "Черный", "Белый" и "Серебристый хром" (комбинация стекловолокна аэрокосмического класса и искусственной кожи).

В Xiaomi 15 Ultra установлен 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей (стеклом Xiaomi Shield Glass 2.0) с разрешением WQHD+ (3200×1440) и плотностью 522 ppi, а также рекордной яркостью до 3200 нит – смартфон выдает четкое изображение и в условиях яркого солнечного света, и при слабой освещенности.

Предназначенный для профессионалов в сфере творчества и всех, кто стремится вывести мобильную фотографию на новый уровень, Xiaomi 15 Ultra охватывает все фокусные расстояния в диапазоне от 14 мм до 200 мм с оптическим зумом на уровне классических камер.

Новый смартфон Xiaomi 15 Ultra. Фото: Xiaomi

В основе оптической схемы – главная камера с объективами Leica Summilux и 8P асферической линзой с высоким коэффициентом пропускания, дополненной двойным антибликовым покрытием (AR), что гарантирует максимально чистое изображение.

Xiaomi 15 Ultra также позволяет пользователям наслаждаться исключительной кинематографической замедленной видеосъемкой с помощью как основной, так и перископической телефото камеры (видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду, включая запись видео Dolby Vision в разрешении 4K при 60 кадрах).

Наличие OIS (оптическая стабилизация) и EIS (электронная стабилизация) на основной камере существенно снижает тряску, обеспечивая профессиональный уровень видео даже в сложных условиях.

Специальный набор для профи

Одновременно с выходом Xiaomi 15 Ultra представлена эксклюзивная версия Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition, ориентированная на фотолюбителей.

В комплект входят яркое красное кольцо вокруг объектива, специальный пользовательский интерфейс в режиме быстрой съемки Fastshot, съемная опора для большого пальца и кнопки спуска затвора, многофункциональный адаптер под фильтр (67 мм), а также встроенный аккумулятор на 2000 мА·ч.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition. Фото: Xiaomi

Xiaomi 15: Флагманский уровень в компактном форм-факторе

Xiaomi 15 доступен в черном, белом и зеленом цветах. Интегрированный дизайн «вулканической» камеры придает устройству цельность и долговечность, а микрогофрированная алюминиевая рамка повышает прочность на 33%.

Потрясающее соотношение размера экрана к корпусу (94%) и ультратонкие рамки (всего 1,38 мм), достигаемые за счет технологии LIPO, помогают максимально эффективно использовать пространство.

Камера Xiaomi 15 – это многофункциональная система из трех объективов с высоким качеством изображений на фокусных расстояниях от 14 мм до 120 мм.

Основная камера с оптикой Leica Summilux получила 7P асферическую линзу с высоким пропусканием света, антибликовым покрытием и диафрагмой ƒ/1.62 для съемки даже в сложных условиях освещения.

Новый смартфон Xiaomi 15. Фото: Xiaomi

Для съемки с увеличением в Xiaomi 15 предусмотрен 60-мм плавающий телеофотобъектив Leica на 50 Мп, который способен захватывать мельчайшие детали удаленных объектов и снимать макро с дистанции около 10 см.

Кроме того, 14-мм сверхширокоугольная камера Leica на 50 Мп с большой диафрагмой ƒ/2.2 добавляет новые творческие возможности для эффектных снимков с широким углом обзора.

Специальный режим моментальной уличной съемки Fastshot работает со скоростью 0,6 с на всех фокусных расстояниях, позволяя запечатлеть каждое мимолетное мгновение.

Расширенные возможности с Xiaomi HyperOS 2

Серия Xiaomi 15 работает на новейшей Xiaomi HyperOS 2, в которой реализованы три ключевых технологических новшества:

Xiaomi HyperCore – обеспечивает оптимальную плавность и высокую производительность, а также новый дизайн экрана блокировки с обновленными шаблонами и кинематографическими элементами;

Xiaomi HyperConnect – стирает границы между устройствами, платформами и даже экосистемами, включая ПК и iOS/macOS;

Xiaomi AI – предлагает мощный набор AI-инструментов в виде системы распознавания речи и помощник для творчества, расширения изображения, AI ластик Pro и удаление отражений, AI волшебное небо и AI-фильтр для видео.

Все эти новинки позволяют получить уникальный опыт и достичь новых вершин в мобильной съемке. Они доступны в продаже с 3 марта.

А приобрести устройства от Xiaomi можно в официальных каналах продаж: на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz и в авторизованных магазинах Xiaomi. А при покупке до 31 марта можно получить выгодные подарки.