Продажи iPhone от Apple сократились в четвертом квартале 2024 года

Продажи смартфонов iPhone от компании Apple немного сократились, поскольку инвесторы ждут отдачи от внедрения искусственного интеллекта в устройства, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В четвертом квартале 2024 года продажи iPhone упали почти на 1% по сравнению с прошлым годом, составив 69,1 млрд долларов, что ниже прогнозируемых аналитиками 70,7 млрд долларов. Это указывает на то, что программное обеспечение с ИИ еще не запустило новый цикл роста.

Общий доход Apple за квартал достиг 124,3 млрд долларов, увеличившись почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 36,3 млрд долларов, что на 7% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидали доход в 124,3 млрд долларов и чистую прибыль в 35,6 млрд долларов.