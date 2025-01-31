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Продажи iPhone от Apple сократились в четвертом квартале 2024 года

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Девушка с iPhone
Девушка с iPhone. Иллюстративное фото: Freepik

Продажи смартфонов iPhone от компании Apple немного сократились, поскольку инвесторы ждут отдачи от внедрения искусственного интеллекта в устройства, передает The Wall Street Journal.

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В четвертом квартале 2024 года продажи iPhone упали почти на 1% по сравнению с прошлым годом, составив 69,1 млрд долларов, что ниже прогнозируемых аналитиками 70,7 млрд долларов. Это указывает на то, что программное обеспечение с ИИ еще не запустило новый цикл роста.

Общий доход Apple за квартал достиг 124,3 млрд долларов, увеличившись почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 36,3 млрд долларов, что на 7% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидали доход в 124,3 млрд долларов и чистую прибыль в 35,6 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2216876-prodazhi-iphone-ot-apple-sokratilis-v-chetvertom-kvartale-2024-goda/