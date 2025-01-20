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Испытания мозгового имплантата, улучшающего настроение, начали в Британии

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Изображение мозга
Мозг. Иллюстративное фото: Freepik

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) начала испытания мозгового имплантата, который использует ультразвук для улучшения настроения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Имплантат, размещаемый под черепом, но за пределами мозга, направляет ультразвуковые импульсы для активации определенных нейронных кластеров, чтобы изменить мозговую активность. Испытания стоимостью 6,5 млн фунтов стерлингов, финансируемые Агентством передовых исследований и изобретений Великобритании (Aria), охватят около 30 пациентов. Цель — оценить безопасность и переносимость устройства.

Медики возлагают большие надежды на эту технологию, которая может стать революционным методом лечения депрессии, наркомании, обсессивно-компульсивного расстройства и эпилепсии, восстанавливая нормальные модели активности мозга.

Директор программы Aria Жак Каролан отметила, что нейротехнологии способны изменить подход к лечению людей с тяжелыми расстройствами, которые не поддаются стандартным методам терапии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2213204-ispytaniya-mozgovogo-implantata-uluchshayushchego-nastroenie-nachali-v-britanii/

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