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Жители Китая стали чаще покупать смартфоны от местных производителей

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images

Продажи иностранных телефонов в Китае упали на 47%, что грозит Apple проблемами, поскольку именно на эту компанию раньше приходился основной объем продаж смартфонов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT), продажи иностранных телефонов в Китае в ноябре резко упали, что подчеркивает дальнейшее давление на Apple, крупнейшего международного поставщика мобильных телефонов в стране. Это на 47,4% меньше, чем в ноябре 2023 года, и на 51% меньше, чем в октябре прошлого года.

CAICT не детализирует данные по отдельным брендам, однако на Apple приходится большая часть поставок иностранных мобильных телефонов в Китай, а такие конкуренты, как Samsung, занимают лишь незначительную часть рынка.

Цифры подчеркивают растущее давление, которое испытывает Apple на крупнейшем в мире рынке смартфонов, поскольку ей приходится бороться с растущей конкуренцией со стороны отечественных брендов.

Например, компания Huawei, чей бизнес по производству мобильных телефонов был парализован санкциями США, пережила подъем в конце 2023 года и активно продавала в Китае смартфоны, которые оказались популярными среди местных покупателей.

Кроме того, многие китайские конкуренты Apple также активно рекламируют собственные функции искусственного интеллекта, которые уже доступны на их устройствах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2208594-zhiteli-kitaya-stali-chashche-pokupat-smartfony-ot-mestnyh-proizvoditeley/

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