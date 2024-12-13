Делиться данными AirTag для отслеживания багажа разрешили пассажирам американской авиакомпании

Американская авиакомпания United Airlines представила обновление своего приложения, позволяющее пассажирам делиться данными о местоположении Apple AirTag для поиска утерянного багажа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Обновление добавляет функцию, с помощью которой клиенты смогут напрямую передавать информацию о местоположении своих AirTag через приложение United. Дэвид Кинзелман, директор по работе с клиентами компании, отметил, что ранее приложение позволяло отслеживать багаж, сканируемый при посадке на самолет, но функция обмена данными AirTag с сотрудниками по работе с багажом отсутствовала.

С новой опцией Apple Share Item Location пассажиры получат возможность делиться точным местоположением багажа с помощью AirTag или других устройств, поддерживающих функцию Find My.

United пояснила, что эта функция будет доступна через отчет о потерянном багаже, где на интерактивной карте будет указана последняя зафиксированная точка местоположения вещи. Однако воспользоваться нововведением смогут только пользователи iOS версии 18.2 и выше.