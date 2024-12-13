Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Делиться данными AirTag для отслеживания багажа разрешили пассажирам американской авиакомпании

Опубликовано:

AirTag на рюкзаке
AirTag. Иллюстративное фото: James D. Morgan/Getty Images

Американская авиакомпания United Airlines представила обновление своего приложения, позволяющее пассажирам делиться данными о местоположении Apple AirTag для поиска утерянного багажа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Обновление добавляет функцию, с помощью которой клиенты смогут напрямую передавать информацию о местоположении своих AirTag через приложение United. Дэвид Кинзелман, директор по работе с клиентами компании, отметил, что ранее приложение позволяло отслеживать багаж, сканируемый при посадке на самолет, но функция обмена данными AirTag с сотрудниками по работе с багажом отсутствовала.

С новой опцией Apple Share Item Location пассажиры получат возможность делиться точным местоположением багажа с помощью AirTag или других устройств, поддерживающих функцию Find My.

United пояснила, что эта функция будет доступна через отчет о потерянном багаже, где на интерактивной карте будет указана последняя зафиксированная точка местоположения вещи. Однако воспользоваться нововведением смогут только пользователи iOS версии 18.2 и выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2200100-delitsya-dannymi-airtag-dlya-otslezhivaniya-bagazha-razreshili-passazhiram-amerikanskoy-aviakompanii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie