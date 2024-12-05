Китайская компания Xreal представила новое поколение очков дополненной реальности (AR) Xreal One в стремлении отразить конкуренцию со стороны Meta, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Эти очки оснащены чипом X1 — первым процессором собственной разработки компании, что знаменует значительный прогресс в улучшении функциональности устройства.

Новое поколение Xreal One позволяет подключаться напрямую к телефонам, ноутбукам и игровым консолям, устраняя необходимость в сопутствующем устройстве Beam, которое использовалось в предыдущих версиях. Это делает использование очков более удобным и гибким.

Xreal, поддерживаемая китайским гигантом Alibaba, стремится укрепить свои позиции на рынке дполненной реальности (AR), который активно развивается на фоне конкуренции со стороны таких компаний, как Snap и Meta. Snap недавно выпустила свою модель AR-очков, Meta также активно развивает это направление. Кроме того, Qualcomm в сотрудничестве с Google и Samsung работает над собственными очками дополненной реальности, что еще больше усиливает конкуренцию.

Xreal рассчитывает на растущий интерес к AR-устройствам, стремясь получить лидерство в этой отрасли.