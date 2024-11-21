Компания Neuralink будет проводить испытания мозгового чипа в Канаде

Компания Neuralink Илона Маска получила разрешение властей Канады на начало испытаний мозгового чипа в рамках Канадской университетской сети здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Канадская университетская сеть здравоохранения (UHN) заявила, что больница Toronto Western Hospital станет первым местом за пределами США, где будет проходить испытание устройства, созданного Neuralink, компанией Илона Маска, занимающейся разработкой имплантов для головного мозга.

"Мы невероятно гордимся тем, что принимаем участие в достижении исследовательского прогресса в нейрохирургии", — заявил генеральный директор UHN Кевин Смит.

Он также добавил, что UHN станет первым и эксклюзивным местом проведения испытаний в Канаде, но не уточнил, когда они начнутся.

Компания Neuralink сообщила, что получила одобрение регулирующих органов Канады на начало клинических испытаний своего устройства в этой стране.

В компании также добавили, что ищут пациентов с квадриплегией, возникшей вследствие бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Лу Герига, или повреждения спинного мозга.