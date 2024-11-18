Индийский стартап готовится выпустить на рынок гуманоидного робота в 2025 году

Индийский стартап Addverb Technologies, поддерживаемый миллиардером Мукешем Амбани и его Reliance Group, готовится вывести на рынок гуманоидных роботов в 2025 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Сангит Кумар, генеральный директор и соучредитель компании, заявил, что первые роботы будут задействованы в таких отраслях, как мода, розничная торговля и энергетика. Производство начнется на заводе Addverb в Нойде, пригороде Дели, с небольшого объема — около 100 единиц в первый год.

Сейчас компания разрабатывает роботизированные технологии для автоматизации складских процессов, а создание гуманоидных роботов станет шагом вперед в этой сфере. Addverb входит в число новых участников рынка, который активно развивается благодаря достижениям в аппаратных технологиях и искусственном интеллекте.

Несмотря на то что технологии для массового производства гуманоидных роботов еще не совершенны, ведущие компании видят в этом перспективу. Так, Илон Маск недавно предположил, что к 2040 году в мире будет использоваться около 10 млрд гуманоидов, стоимость которых составит от 20 до 25 тысяч долларов.