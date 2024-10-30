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СМИ: OpenAI разработала свой первый чип для ИИ

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Журналистам стало известно, что компания-разработчик ChatGPT OpenAI разработала свой первый чип для ИИ совместно с TSMC и Broadcom, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Создатель ChatGPT сотрудничает с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Broadcom, чтобы удовлетворить растущий спрос на инфраструктуру для разработки ИИ. В рамках стратегии по снижению расходов OpenAI рассматривала возможность диверсификации поставок и создания собственной сети заводов, но в итоге решила сосредоточиться на создании собственных чипов вместо запуска литейных предприятий.

Проект с Broadcom по производству первых специализированных чипов OpenAI для ИИ идет уже несколько месяцев.

Аналитики прогнозируют, что, хотя сейчас основное применение приходится на обучение ИИ, в будущем потребность в чипах возрастет для прогнозирования и работы обученных моделей, что требует соответствующей инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2180571-smi-openai-razrabotala-svoy-pervyy-chip-dlya-ii/

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