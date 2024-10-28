Власти Индонезии запретили Apple продавать iPhone 16 на территории страны

Власти Индонезии запретили компании Apple продавать линейку смартфонов iPhone 16 на территории страны из-за того, что компания недостаточно вкладывалась в экономику государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Министерство промышленности Индонезии объявило, что новый iPhone 16, выпущенный Apple в сентябре, не будет продаваться на рынке страны, так как подразделение PT Apple Indonesia не выполнило требование о 40%-ном локальном содержании, обязательном для всех смартфонов.

Запрет может существенно отразиться на Apple, поскольку рынок смартфонов в Индонезии играет важную роль в росте продаж компании.

Индонезия является одной из крупнейших азиатских экономик. Количество активно используемых мобильных телефонов в стране оценивается более чем в 350 млн единиц. При этом население страны составляет 270 млн человек. Это означает, что большинство жителей страны пользуются двумя или больше смартфонами.

По заявлению Министерства, инвестиции Apple в экономику Индонезии составили всего 1,5 трлн рупий (около 95 млн долларов) вместо ожидаемых 1,7 трлн. Власти также выразили неудовлетворение тем, что Apple развивает академии для разработчиков вместо того, чтобы строить производственные предприятия в стране.