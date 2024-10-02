Bloomberg: Apple готовится выпустить новую версию iPhone SE

Apple готовится выпустить новую версию бюджетного смартфона iPhone SE в начале следующего года вместе с обновленной линейкой iPad, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, компания приближается к производству обновлённого iPhone SE под кодовым названием V59. Примерно в то же время Apple намерена представить новые модели iPad Air и клавиатуры.

Ожидается, что данный запуск станет первым обновлением iPhone SE с 2022 года. Тогда компания добавила в устройство возможность поддержки 5G. Кроме того, источники сообщают, что в новом смартфоне больше не будет традиционной для моделей SE кнопки "домой".

Запуск новой модели SE поможет Apple конкурировать на рынке бюджетных смартфонов с производителями, выпускающими устройства на базе Android. Текущая модель iPhone SE стоит 429 долларов, что на сотни долларов меньше, чем стандартный iPhone, но дороже, чем другие бюджетные смартфоны.

Модернизация SE должна привлечь покупателей с ограниченным бюджетом и потенциально вернуть долю рынка, которая в настоящее время занята такими производителями, как Huawei и Xiaomi.