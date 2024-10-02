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Власти Индии заявили, что за два года страна выпустит чип индийского производства

Опубликовано:

Полупроводник
Полупроводник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр торговли Индии заявил, что страна готовится представить первое полупроводниковое устройство, произведенное в Индии, в течение ближайших двух лет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Развитие полупроводниковой промышленности в Индии происходит на фоне того, что всё больше американских производителей микросхем переносят свои производства именно сюда. Это сделали Nvidia, AMD, Micron.

"Я регулярно общаюсь с генеральным директором Micron, и он подтверждает, что компания добивается значительных успехов в Индии", — сказал Пиюш Гоял, министр торговли Индии.

Гоял добавил, что индийский гигант Tata и другие местные компании работают над тем, чтобы воплотить в реальность мечту Индии о полупроводниках. Однако эксперты признают, что Индия вряд ли сможет производить современные чипы без поддержки таких компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung, которые производят одни из самых передовых чипов в мире.

Министр торговли выразил уверенность, что Индия сможет поставить первый чип к 2026–2027 годам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2168577-vlasti-indii-zayavili-chto-za-dva-goda-strana-vypustit-chip-indiyskogo-proizvodstva/

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