Внедорожники Cybertruck от Tesla получили обновление ПО с функцией автопилота

Внедорожник Cybertruck от Tesla получил долгожданное обновление ПО, в рамках которого пользователям теперь доступна функция автономного вождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Tesla начала внедрять программное обеспечение для помощи водителю на некоторые из своих Cybertruck, предоставив владельцам футуристических электрических грузовиков доступ к функции, которая уже привычна для обладателей других электрокаров Tesla.

Программное обеспечение Full Self-Driving (FSD) не было доступно для Cybertruck в ноябре прошлого года, когда внедорожники начали поставляться заказчикам. У клиентов была возможность купить данное программное обеспечение, но его нельзя было активировать, пока FSD не был запрограммирован в соответствии с уникальным дизайном Cybertruck. Старые модели электрокаров Tesla Model 3 и Model Y давно имеют доступ к функции FSD.

Ранее в этом месяце Tesla обнародовала планы по внедрению искусственного интеллекта в свои устройства. Согласно планам, владельцы Cybertruck должны получить доступ к FSD и функции Autopark.

Кроме того, у компании есть план по увеличению расстояния, которое электрокары Tesla смогут проехать с включенной функцией FSD без вмешательства водителя.