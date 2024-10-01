Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Внедорожники Cybertruck от Tesla получили обновление ПО с функцией автопилота

Опубликовано:

Грузовик Cybertruck от Tesla
Грузовик Cybertruck от Tesla. Фото.: Nic Coury/Bloomberg via Getty Images

Внедорожник Cybertruck от Tesla получил долгожданное обновление ПО, в рамках которого пользователям теперь доступна функция автономного вождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Tesla начала внедрять программное обеспечение для помощи водителю на некоторые из своих Cybertruck, предоставив владельцам футуристических электрических грузовиков доступ к функции, которая уже привычна для обладателей других электрокаров Tesla.

Программное обеспечение Full Self-Driving (FSD) не было доступно для Cybertruck в ноябре прошлого года, когда внедорожники начали поставляться заказчикам. У клиентов была возможность купить данное программное обеспечение, но его нельзя было активировать, пока FSD не был запрограммирован в соответствии с уникальным дизайном Cybertruck. Старые модели электрокаров Tesla Model 3 и Model Y давно имеют доступ к функции FSD.

Ранее в этом месяце Tesla обнародовала планы по внедрению искусственного интеллекта в свои устройства. Согласно планам, владельцы Cybertruck должны получить доступ к FSD и функции Autopark.

Кроме того, у компании есть план по увеличению расстояния, которое электрокары Tesla смогут проехать с включенной функцией FSD без вмешательства водителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2167984-vnedorozhniki-cybertruck-ot-tesla-poluchili-obnovlenie-po-s-funkciey-avtopilota/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie