Смартфон от Apple iPhone 16 поступает в продажу без своего главного обновления
Опубликовано:
Новинка от Apple, смартфон iPhone 16, поступает в магазины без долгожданного обновления в виде встроенного ИИ, что привело к снижению интереса покупателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Apple столкнулась с необычной проблемой: необходимостью убедить пользователей приобретать новые модели iPhone, несмотря на отсутствие ключевой функции, которую пользователи ожидают от смартфонов нового поколения.
В пятницу iPhone 16 должен появиться в продаже в 60 странах, включая США, Китай, Индию, Австралию и Южную Корею. Однако устройства не будут содержать Apple Intelligence — программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое компания рекламировала с июня.
Это означает, что функции ИИ станут доступны пользователям постепенно, в течение следующих недель и месяцев.
Эксперты считают, что такая ситуация создает сложности для Apple. Хотя компания активно продвигает функции ИИ, многие пользователи могут отложить покупку, если не смогут сразу воспользоваться новыми возможностями.
Кроме того, изменения в аппаратной части iPhone 16, по сравнению с предыдущими моделями, оказались минимальными. Наиболее заметным новшеством стала сенсорная кнопка для управления камерой, облегчающая процесс фото- и видеосъемки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2163843-smartfon-ot-apple-iphone-16-postupaet-v-prodazhu-bez-svoego-glavnogo-obnovleniya/