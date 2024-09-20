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Смартфон от Apple iPhone 16 поступает в продажу без своего главного обновления

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Смартфоны iPhone 16 продаются в магазине
Смартфоны iPhone 16. Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Новинка от Apple, смартфон iPhone 16, поступает в магазины без долгожданного обновления в виде встроенного ИИ, что привело к снижению интереса покупателей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Apple столкнулась с необычной проблемой: необходимостью убедить пользователей приобретать новые модели iPhone, несмотря на отсутствие ключевой функции, которую пользователи ожидают от смартфонов нового поколения.

В пятницу iPhone 16 должен появиться в продаже в 60 странах, включая США, Китай, Индию, Австралию и Южную Корею. Однако устройства не будут содержать Apple Intelligence — программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое компания рекламировала с июня.

Это означает, что функции ИИ станут доступны пользователям постепенно, в течение следующих недель и месяцев.

Эксперты считают, что такая ситуация создает сложности для Apple. Хотя компания активно продвигает функции ИИ, многие пользователи могут отложить покупку, если не смогут сразу воспользоваться новыми возможностями.

Кроме того, изменения в аппаратной части iPhone 16, по сравнению с предыдущими моделями, оказались минимальными. Наиболее заметным новшеством стала сенсорная кнопка для управления камерой, облегчающая процесс фото- и видеосъемки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2163843-smartfon-ot-apple-iphone-16-postupaet-v-prodazhu-bez-svoego-glavnogo-obnovleniya/

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