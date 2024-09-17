Apple получила разрешение от чиновников США на отслеживание апноэ с помощью "умных" часов

Чиновники в области здравоохранения США одобрили добавление функции отслеживания распространенного нарушения сна апноэ в "умные" часы Apple, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Апноэ — это нарушение сна, при котором человек часто задерживает дыхание во сне на короткий период.

Согласно данным Американской медицинской ассоциации, около 30 млн жителей США страдают от этого расстройства, но только у 6 млн оно официально диагностировано. Нелеченое апноэ сна может вызвать усталость и привести к более серьезным заболеваниям, таким как гипертония и диабет 2 типа.

На этой неделе Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новую функцию обнаружения апноэ в Apple Watch. Эта функция станет доступной для пользователей Apple Watch Series 9, Series 10 и Ultra 2 после обновления программного обеспечения.

"Эта функция может существенно улучшить жизнь миллионов людей с недиагностированным апноэ сна", — заявил доктор Сумбул Десаи, вице-президент по вопросам здравоохранения Apple.

Обнаружение апноэ во сне в Apple Watch — это очередная попытка компании продвигать свои устройства как более доступную и удобную альтернативу традиционным медицинским тестам и приборам.