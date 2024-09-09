Будет ли линейка iPhone 16 от Apple популярна среди потребителей, оценили эксперты

Эксперты предполагают, что продажи Apple резко возрастут после презентации новой линейки iPhone 16, которая должна состояться на этой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на WSJ.

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По прогнозам аналитиков, смартфоны линейки iPhone 16 будут оснащены более быстрыми чипами и улучшенными функциями камер.

При этом Apple планирует активно продвигать новую функцию ИИ под названием Apple Intelligence, которая станет главным обновлением в новой линейке смартфонов.

Однако, согласно опросу исследовательской компании Canalys, только 7% потребителей действительно заинтересованы в покупке смартфона с функциями искусственного интеллекта.

Несмотря на это, эксперты и инвесторы ожидают роста продаж телефонов Apple, так как многим пользователям iPhone предстоит обновить свои устройства для соответствия улучшенному программному обеспечению. Аналитики FactSet прогнозируют, что выручка Apple от продаж iPhone вырастет почти на 5% в 2025 году.

Выход смартфонов Apple с поддержкой ИИ станет очередным испытанием для разработчиков данной технологии. Отраслевые гиганты вложили миллиарды долларов в разработку моделей, способных взаимодействовать с пользователями, генерировать тексты, а также создавать изображения и анимацию. Однако пока неясно, оправдают ли эти инвестиции себя.