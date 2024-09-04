Ученые зажгли "искусственное Солнце"

Источник излучения, имитирующий солнечный свет, разработали российские ученые в составе международной группы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По словам авторов работы, "искусственное Солнце", более чем на 90% повторяющее излучение небесного светила, найдет применение в сельском хозяйстве, индустрии моды и колористике.

Люди видят разнообразие красок мира благодаря тому, что солнечный свет содержит в себе все цвета. Когда он падает на различные объекты, часть света поглощается, а часть - отражается, создавая цвет, который человек воспринимает, рассказали изданию в Сибирском федеральном университете (СФУ).

Лампы накаливания, которые генерируют свет, близкий к солнечному, используют сегодня во многих отраслях. Однако у них есть ряд недостатков. Например, лампы занимают много места, а также неэффективно перерабатывают ток в свет из-за того, что большая часть электроэнергии уходит в тепловую, по этой причине их колбы всегда горячие.

Специалисты СФУ с коллегами из Китая, Швейцарии и Сингапура учли минусы прошлых разработок и создали имитирующий солнечный свет люминофор (вещество, которое преобразует энергию в свет) на основе кальций-литиевого фосфата, сообщается в публикации.

"Аналоги солнечного света получали и раньше, но другим путем, собирая вместе красный, зеленый, синий и другие люминофоры. Комплектуя их вместе в одном осветительном приборе, можно получить некое белое свечение. Однако физики стараются найти один образец, нанося который на диод, можно сразу получить искусственный солнечный свет", - цитирует издание пояснения доцента базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максима Молокеева.

Таким образцом стала разработка международного коллектива исследователей. По словам экспертов, для достижения необходимого результата нужно покрыть синтезированным люминофором миниатюрные светодиоды, которые эффективно (до 50%) преобразовывают электричество в видимое излучение (воспринимаемое человеческим глазом).

Максим Молокеев. Фото: РИА Новости / Пресс-служба СФУ

"Наш люминофор, хотя и отличается от природного солнечного излучения в инфракрасной области, предназначен именно для видимого спектра. И видимый спектр там на 95% совпадает с солнечным", - подчеркнул Молокеев.

Он добавил, что для тестирования разработки ученые собрали специальное устройство и использовали нейросеть для достоверной классификации цвета. Точность определения цвета составила более 97%. Высокий результат был достигнут благодаря сверхширокополосному излучению, охватывающему весь видимый диапазон, что практически соответствует излучению Солнца.

Как рассказали исследователи изданию, люминофор можно использовать для определения реального цвета объекта без искажений в процессе окрашивания автомобилей и других изделий, а также в промышленном и мебельном дизайне.

Кроме того, разработка может стать незаменимым "инструментом" фермеров, поскольку вкус плодов формируется только под солнечным светом или имитирующим его с максимальной точностью источником.

"Учитывая, что наши лампы на диодах теперь почти не уступают лампам накаливания в части спектра, можно ожидать, что такие устройства станут важными в фотонике - науке, изучающей применение света и фотонов", - резюмируется в публикации.

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