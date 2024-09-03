"Эпохальный продукт": Huawei представит новинку сразу после презентации iPhone 16

Китайская технологическая компания Huawei намерена представить свои новейшие разработки через несколько часов после презентации iPhone 16 от Apple, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Представители Huawei заявили, что компания планирует провести презентацию своей продукции всего через несколько часов после презентации Apple, которая назначена на 9 сентября.

Ожидается, что в этот день Apple представит линейку смартфонов iPhone 16. Презентация Huawei состоится 10 сентября. Эксперты считают, что таким образом китайский технологический гигант стремится превзойти своего американского конкурента.

Пока не объявлено, какие именно продукты представит Huawei во время своей презентации. Ричард Ю из Huawei заявил только, что компания готовится к выпуску своего самого инновационного и прорывного продукта.

" Это эпохальный продукт, о котором другие компании думали, что его невозможно создать ", — сказал Ричард Ю.

По его словам, Huawei превратила научную фантастику в реальность.

В прошлом году компания, базирующаяся в Шэньчжэне, выпустила новый телефон с передовым чипом, который удивил других представителей технологической отрасли.