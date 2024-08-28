"Отдохнуть от смартфонов": телефон-раскладушку под брендом Barbie выпустили в США и Европе

Розовый телефон-раскладушка под брендом Barbie был выпущен в Европе и США. Его цель — отвлечь молодых пользователей от бесконечного использования смартфонов, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Компания HMD, которая также собирает телефоны для Nokia, утверждает, что с помощью нового телефона-раскладушки молодые люди получат возможность отдохнуть от постоянного нахождения онлайн и снизить влияние цифрового пространства на свою жизнь.

Телефон-раскладушка Barbie является обычным телефоном без сенсорного экрана и магазина приложений.

Родители и эксперты в области воспитания все чаще призывают ограничить время, которое дети проводят, используя смартфоны, или даже полностью запретить эти устройства. Их опасения часто связаны с возможным снижением концентрации внимания у детей. Кроме того, многие взрослые считают, что в интернете дети могут подвергнуться воздействию вредного или противозаконного контента.

Ларс Зильбербауэр, старший руководитель HMD, говорит, что его фирма реагирует именно на эти тенденции.

"Мы наблюдаем всплеск популярности кнопочных телефонов, который начался в США и распространился в Европе. Всё больше людей не хотят быть онлайн постоянно, но при этом им важно оставаться на связи", — сказал он.

При этом некоторые эксперты полагают, что отказ от смартфонов не является реальным решением — в конце концов, устройства слишком прочно вошли в жизнь людей. Они заявляют, что дети должны быть способны использовать смартфоны безопасно для себя.

"Вместо отказа от смартфонов нам следует подумать, как сформировать у нового поколения действительно хорошие, долгосрочные и устойчивые навыки цифровой грамотности", — говорит Пит Этчеллс, профессор психологии и научной коммуникации в Университете Бат-Спа.