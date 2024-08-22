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Neuralink Илона Маска успешно имплантировала мозговой чип второму пациенту

Опубликовано:

Логотип Neuralink
Логотип Neuralink. Иллюстративное фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Компания Neuralink Илона Маска успешно провела вторую операцию по имплантации мозгового чипа пациенту, участвующему в эксперименте компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg. 

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Мозговой чип, по данным компании, позволил пациенту проектировать 3D-объекты и играть в видеоигры, такие как Counter-Strike 2. Эта процедура также помогла устранить проблему, возникшую у первого пациента Ноланда Арбо, у которого произошло смещение нитей электродов в мозгу.

Neuralink предприняла дополнительные меры для предотвращения повторения этого осложнения, включая снижение движения мозга во время операции и уменьшение зазора между имплантатом и поверхностью мозга. В случае Арбо проблема была смягчена изменениями в программном обеспечении после операции.

Компания также заявила, что продолжает работу над новыми функциями мозговых чипов, которые получили название Link. Эти устройства уже позволяют пациентам управлять экранными курсорами и цифровыми устройствами, и в будущем смогут распознавать несколько одновременных сигналов движения и помогать пациентам успешнее общаться с окружающими.

Link предназначен для пациентов с квадриплегией и другими серьезными ограничениями движения, и, по словам Илона Маска, может в будущем помочь здоровым людям, например, в восстановлении памяти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2151939-neuralink-ilona-maska-uspeshno-implantirovala-mozgovoy-chip-vtoromu-pacientu/

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