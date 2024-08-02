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Доходы Apple за второй квартал 2024 года показали снижение спроса на iPhone

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Логотип Apple на экране смартфона
Логотип Apple. Иллюстративное фото: Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Доходы Apple от продаж iPhone падают второй месяц подряд, что сигнализирует о снижении спроса на самый популярный смартфон в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По результатам за второй квартал 2024 года, продажи iPhone снизились почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, до 39,3 млрд долларов, при этом общая выручка Apple выросла примерно на 5%, до 85,8 млрд долларов. Оба показателя превзошли ожидания Уолл-стрит.

Сейчас Apple активно пытается догнать конкурирующие технологические компании, которые уже успели достичь успеха в разработке искусственного интеллекта. Инвесторы надеются, что запуск собственной платформы Apple с ИИ побудит пользователей как можно скорее обновить свои iPhone.

За последний год Microsoft, Meta Platforms и Alphabet потратили миллиарды на так называемый генеративный ИИ, чему способствовал выпуск программного обеспечения ChatGPT стартапа OpenAI в конце 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2143533-dohody-apple-za-vtoroy-kvartal-2024-goda-pokazali-snizhenie-sprosa-na-iphone/

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