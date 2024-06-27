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Apple признала, что наушники AirPods имели уязвимость

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AirPods
AirPods. Иллюстративное фото: Freepik

Apple признала, что беспроводные наушники AirPods имели уязвимости, позволяющие хакерам получить доступ к устройству, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Представители Apple заявили, что компания выпустила обновление для нескольких моделей беспроводных наушников, включая AirPods и Beats Fit Pro, из-за уязвимости, которая могла позволить хакерам получить доступ к устройству. Другими словами, хакеры могли "обмануть" программное обеспечение наушников, подключив их к неправильному устройству, что позволило бы им получить доступ к устройству.

"Для защиты наших клиентов Apple не раскрывает, не обсуждает и не подтверждает детали проблем, связанных с безопасностью, до тех пор, пока не будет проведено расследование и не будут исправлены все ошибки", — заявили в компании.

Ранее выяснилось, что предыдущие версии операционных систем iPhone и iPad (до iOS 17.4 и iPadOS 17.4) могли получать конфиденциальную информацию от пользователей и при этом имели уязвимости, позволяющие хакерам получить доступ к устройствам. При этом Apple не сообщила, получили ли хакеры доступ к каким-либо личным данным пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2124846-apple-priznala-chto-naushniki-airpods-imeli-uyazvimost/

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