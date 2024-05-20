Китайский производитель электрокаров планирует выпустить летающее авто в 2026 году

Китайский производитель электромобилей Xpeng планирует выпустить первый летающий автомобиль в 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Дочерняя компания Xpeng AeroHT намерена представить клиентам свой летающий автомобиль уже в 2026 году. В прошлом году Xpeng AeroHT продемонстрировала Land Aircraft Carrier — большой грузовик с летающим двухместным пассажирским электрическим дроном внутри. Летающий автомобиль станет самостоятельным транспортным средством, которым будет управлять сам водитель.

Брайан Гу, сопрезидент Xpeng, сообщил, что автомобиль будет доступен для предварительного заказа в этом году, добавив, что компания надеется поставить его в 2026 году.

"Причина, по которой мы уверены в скором запуске, заключается в том, что мы проектируем электромобиль для использования в живописной сельской местности, а не в оживленной городской среде.

Мы будем работать с муниципалитетами над созданием летных парков и зон, которые позволят людям наслаждаться полетами без хлопот и получения сложных разрешений", — отметил Гу.