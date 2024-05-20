Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Китайский производитель электрокаров планирует выпустить летающее авто в 2026 году

Опубликовано:

Электромобиль заряжается
Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Китайский производитель электромобилей Xpeng планирует выпустить первый летающий автомобиль в 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Дочерняя компания Xpeng AeroHT намерена представить клиентам свой летающий автомобиль уже в 2026 году. В прошлом году Xpeng AeroHT продемонстрировала Land Aircraft Carrier — большой грузовик с летающим двухместным пассажирским электрическим дроном внутри. Летающий автомобиль станет самостоятельным транспортным средством, которым будет управлять сам водитель.

Брайан Гу, сопрезидент Xpeng, сообщил, что автомобиль будет доступен для предварительного заказа в этом году, добавив, что компания надеется поставить его в 2026 году.

"Причина, по которой мы уверены в скором запуске, заключается в том, что мы проектируем электромобиль для использования в живописной сельской местности, а не в оживленной городской среде.

Мы будем работать с муниципалитетами над созданием летных парков и зон, которые позволят людям наслаждаться полетами без хлопот и получения сложных разрешений", — отметил Гу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2103497-kitayskiy-proizvoditel-elektrokarov-planiruet-vypustit-letayushchee-avto-v-2026-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.